Getuige maakt foto’s van verdachte mishandeling Prinsestraat Den Haag

DEN HAAG - Twee mannen krijgen te maken met een agressieve fietser die blijkbaar niet gediend is van een opmerking over zijn gedrag. Hij slaat één van de mannen in zijn gezicht en trapt zijn bril kapot, terwijl de andere man een klap met een zwaar voorwerp krijgt. Een getuige heeft duidelijke foto’s van de verdachte gemaakt.

Een 51-jarige man fietst op dinsdag 4 april even voor 18.00 uur door de Prinsestraat in Den Haag. Er komt hem een fietser tegemoet die plotseling een slingerende beweging maakt, alsof hij opzettelijk op hem af rijdt. De man roept dat hij moet uitkijken en wil verder fietsen, maar dat pikt de fietser blijkbaar niet.Hij komt op de 51-jarige man af en geeft hem een klap in zijn gezicht. De bril van de man valt op de grond en de verdachte trapt hem opzettelijk kapot. Hij duwt ook zijn fiets een aantal keer tegen de man aan. Een omstander die alles ziet gebeuren spreekt de verdachte aan op zijn gedrag, maar krijgt dan ook te maken met zijn agressie.De man haalt een zwaar voorwerp uit het krat dat voorop zijn fiets zit en geeft het tweede slachtoffer hiermee twee harde klappen. Een aantal andere omstanders roepen dat ze de politie gebeld hebben en dan gaat de agressieve man er vandoor. Hij fietst weg richting het Noordeinde.Het eerste slachtoffer heeft last van zijn gezicht en been en blijft achter met een kapotte bril. De tweede man heeft een zere schouder en een afdruk in zijn rug van de klap met het zware voorwerp. Een getuige die alles ziet gebeuren maakt snel een paar foto’s van de situatie en daarop is de verdachte duidelijk te zien.De man is donker getint en draagt een zwarte gewatteerde jas, een blauwe trainingsbroek, witte sokken en bruine pantoffels of instappers. Hij rijdt op een blauwe herenfiets met een zwart krat voorop.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem