Straatrovers eten bij McDonalds met buitgemaakte pinpas

DEN HAAG - Een gezellig tripje naar Scheveningen samen met haar dochter eindigt in mineur voor een 69-jarige vrouw. Voor de deur van hun hotel wordt haar tas uit haar hand getrokken. Vlak daarna eten de twee verdachten op haar kosten bij de McDonalds aan de Grote Marktstraat en daarbij zijn ze duidelijk in beeld.

De vrouw verblijft in het City Hotel aan de Renbaanstraat in Den Haag. Op donderdag 23 maart rond 00.45 uur komt ze samen met haar dochter aan bij ingang van het hotel. Op het moment dat ze naar binnen willen gaan, rent er plotseling een man langs die de handtas van de vrouw mee grist.De vrouwen blijven geschrokken achter. In de tas zit wat kleingeld en een aantal persoonlijke spullen van de vrouw waar de dader niet veel aan heeft. Er is bewakingsbeeld van de diefstal zelf, maar daar is de verdachte niet goed op te zien. Onderzoek naar camerabeelden in de buut van het hotel heeft beeld van twee verdachten opgeleverd.Vlak voor de beroving lopen twee mannen vanuit de Rotterdamsestraat de Renbaanstraat in, vlak achter het slachtoffer en haar dochter. Eén van hen draagt een rode muts, de ander een witte pet. Ze lijken even doelloos rond te lopen en verdwijnen dan uit beeld, richting het hotel waar de beroving plaatsvindt.Op bewakingsbeelden van het hotel is in een flits te zien dat iemand de tas van de vrouw uit haar hand grist. Vermoedelijk is dat de man met de witte pet. Vlak daarna verschijnt de man met de rode muts weer in beeld. Hij rent hard weg richting de Gevers Deynootweg.Als het slachtoffer haar bankpas laat blokkeren, blijkt dat er diezelfde nacht mee is afgerekend bij de McDonalds aan de Grote Marktstraat. Op beelden uit het restaurant zijn de twee verdachten een stuk beter te zien. Ze doen hun bestelling bij een bestelterminal en betalen vermoedelijk contactloos. Ze halen hun eten af bij de counter en lopen vervolgens weer naar buiten. Aan de kleding is te zien dat het om dezelfde mannen gaat.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem