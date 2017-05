Vijftig laptops gestolen bij Johan de Witt college Den Haag

DEN HAAG - Door zijn middelvinger op te steken naar de camera, laat een verdachte zien dat het hem blijkbaar niets uitmaakt dat hij wordt gefilmd. De jongen steelt samen met twee anderen vijftig laptops bij het Johan de Witt college aan de Hooftskade in Den Haag.

Op zondagavond 19 maart wordt een medewerker van de school gebeld door de alarmcentrale vanwege een inbraakmelding. Er blijkt een raam kapot te zijn en er zijn vijftig laptops van het merk HP, type EliteBook 840G1. Op camerabeelden is te zien hoe de inbrekers het hebben aangepakt.Een dag eerder, zaterdag 18 maart, komen twee jonge mannen het terrein van de school op via het hek aan de Hooftskadelaan. Ze dragen allebei een capuchon en zijn niet goed in hun gezicht te zien. Ze lopen naar de hoofdingang van de school en verdwijnen daarna weer. Even later zijn ze terug. Het lijkt er op dat één van de mannen probeert om de deur open te krijgen, maar dat lukt niet. Vervolgens verdwijnen ze weer.Een dag later zijn ze rond 21.30 uur terug. Nu hebben ze een breekijzer bij zich en daarmee rommelen ze wat bij de hoofdingang. Uiteindelijk wordt er buiten beeld een raam kapot gemaakt. Er is te zien hoe de mannen een aantal keer heen en weer lopen met gevulde tassen, waar vermoedelijk de laptops in zitten. Eén van hen steekt zijn middelvinger op naar de camera.Er blijkt ook een derde verdachte te zijn. Die komt even in beeld als hij helpt bij het meenemen van laptops. De mannen lopen steeds via het hek aan de Hooftskadelaan het terrein op en af. Mogelijk heeft daar een voertuig klaar gestaan en is u dat opgevallen. Het kan ook u heeft gemerkt dat de vijftig laptops ergens zijn opgeslagen of te koop zijn aangeboden.De eerste man is licht getint en 1.65 à 1.70 meter lang. Hij heeft een slank postuur en een spitse neus. Hij draagt een zwarte gewatteerde jas met capuchon met opdruk EA7, een lichtblauwe spijkerbroek en zwarte schoenen met een witte zool. Een deel van zijn gezicht is heel even te zien.De tweede verdachte is licht getint en heeft een stevig postuur. Hij draagt een zwart vest met capuchon, een zwarte trainingsbroek en grijze schoenen. De derde man is 1.70 à 1.80 meter lang, draagt een donkere jas met capuchon en een groene trainingsbroek met lichtgroene strepen over de benen.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem