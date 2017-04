Auto-inbreker Wassenaar duidelijk in beeld

WASSENAAR - Een inwoner van Wassenaar ontdekt ’s morgens dat er is ingebroken in zijn BMW. De complete boordcomputer is uit het dashboard gestolen. Omdat er een camera bij de woning hangt, is er duidelijk beeld van de verdachte. De politie onderzoekt of er een verband is met tientallen andere inbraken in BMW’s in Wassenaar.

De inbraak vindt plaats in de nacht van zondag 26 op maandag 27 maart. Rond 01.00 uur sluipt een man het terrein van een woning aan de Schout bij Nacht Doormanlaan op. Hij kijkt eerst wat rond en krijgt het dan voor elkaar om een portier van de BMW van de bewoners open te krijgen. Hij steelt de boordcomputer en verdwijnt dan weer. Later die nacht, rond 03.30 uur, is de man weer terug. Deze keer opent hij de kofferbak en vertrekt met een jas en een sporttas.Diezelfde nacht is er ingebroken in een andere BMW in dezelfde straat. Uit die auto zijn het stuur, de airbag en de boordcomputer verdwenen. De politie houdt er rekening mee dat die inbraak is gepleegd door dezelfde man. Hij draagt een stoffen muts waar wat haar onderuit komt. Hij heeft een ringbaardje en uitstekende jukbeenderen, een opvallend grote neus en hij draagt een gewatteerde jas met capuchon. Over de jas draagt hij kruislings een tas.Vanaf eind januari tot begin april is in Wassenaar in totaal in 27 BMW’s ingebroken. Elke keer is de werkwijze hetzelfde en bestaat de buit uit airbags, stuurwielen, navigatiesystemen en boordcomputers. Het is niet bekend of alle inbraken zijn gepleegd door dezelfde man, maar de politie kan het ook niet uitsluiten. Mogelijk herkent u de verdachte die is gefilmd bij de inbraak aan de Schout bij Nacht Doormanlaan en helpt dat het onderzoek verder.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem