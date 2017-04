Heel brutaal: fotocamera gestolen onder de neus van de eigenaar

DEN HAAG - Een heel brutale diefstal in een fotospeciaalzaak in Den Haag: terwijl de eigenaar van een fotocamera even de andere kant op kijkt, wordt zijn camera van de toonbank gestolen door twee mannen.

De man is op woensdag 1 maart bij fotospeciaalzaak HAFO aan de Wagenstraat. Hij wil zijn camera daar ter reparatie aanbieden. Hij legt hem op de toonbank en is in gesprek met de winkelier. Die moet even iets halen en de man kijkt hem na. Op het moment dat hij weer naar de toonbank kijkt, is zijn camera verdwenen.De man denkt nog dat de winkelier zijn camera heeft meegenomen naar het magazijn, maar dat blijkt niet zo te zijn. Op camerabeelden is te zien wat er gebeurt: op het moment dat de man de andere kant op kijkt, lopen twee mannen naar de toonbank. Eén van hen pakt de camera en ze lopen meteen de winkel uit. De mannen zijn daarbij duidelijk in beeld.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem