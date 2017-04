Oud-medewerkers zwembad: 'Je wordt bespuugd en het toilet zit onder de poep'

DEN HAAG - In de Haagse zwembaden heerst een angstcultuur. Dat zeggen twee oud-werknemers, die spreken van 'ellenlang mismanagement'. 'Als je met een probleem komt, zeggen ze: "Joh, stel je niet aan. En als het je niet bevalt, zoek je maar een andere baan."'

Werknemers zijn het beu en stuurden daarom woensdag een brief richting de media over de problemen in het Zuiderpark zwembad. 'De brief is een noodkreet', zegt één oud-werknemer. 'Help ons, doe er wat aan, dat willen ze ermee bereiken.' Beide mannen werken inmiddels niet meer bij het zwembad. 'Ik doe dit voor de mensen die er nog werken. Omdat er mensen zijn die eraan onderdoor gaan.'De angst blijft niet alleen bij woorden, zo zeggen de mannen. Eén manager heeft dat volgens hen een vrouwelijke werknemer aangerand. 'En dat terwijl ze er bij het regio-overleg op geattendeerd werden om hem absoluut niet aan te nemen, omdat hij dat elders ook al had gedaan.'Maar de mensen die zelf in het zwembad werken, komen niet naar buiten met het verhaal. Logisch, zeggen de mannen. 'De mensen die er nu nog werken, laten niet het achterste van hun tong zien. Uit angst voor hun job. Uit angst voor hun toekomst.'De problemen met groepen Turkse en Marokkaanse Nederlanders in het Zuiderpark zwembad staan volgens de twee los van de interne problemen, maar door de interne problemen staat het personeel er alleen voor. 'Je wordt aan je lot overgelaten. De managers nemen geen verantwoordelijkheid.'Volgens de oud-werknemers wordt er door bezoekers 'gespuugd, zit het toilet onder de poep en wordt er niet geluisterd naar personeel'. 'Al je autoriteit is weg. Je wordt met een lege huls het veld ingestuurd. Je wordt ongelukkig. Als je daar constant aan wordt blootgesteld, word je ziek.'Ook zouden in het zwembad geregeld meisjes en jonge vrouwen worden aangerand . Volgens meerdere reacties op sociale media is dat niet alleen van de laatste tijd. Ook in 2009 was er al een geval waar drie jongens een 13-jarig meisje onzedelijk betastten. De jongens werden uiteindelijk meegenomen door de politie.