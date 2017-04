Record Store Day: pakjesdag voor platenwinkels

LEIDEN - Het was donderdag pakjesdag voor mede-eigenaar Mark Siera van Velvet Music in Leiden. Zaterdag is het namelijk Record Store Day en dan liggen er 500 unieke releases op vinyl in de platenwinkel aan de Nieuwe Rijn. Maar donderdagochtend werd alvast de voorraad voor die bijzondere dag geleverd. En dus was het voor Siera de hele dag nieuwe platen uitpakken.

De leverancier staat ’s ochtends vroeg met ruim twintig dozen vol met vinyl voor de deur om uit te pakken. Siera is zeker tot tien uur ’s avonds bezig om de voorraad te verwerken voordat ze zaterdag in de verkoop gaan. Zelf kijkt hij reikhalzend uit naar de release van de opnames van een concert van Bruce Springsteen in 1975.Vol verwachting gaat hij op zoek, maar stuit eerst op andere bijzondere releases. Zoals een promotie-exemplaar van het album Hunky Dory van David Bowie, toen hij nog niet bekend was. Op kant 1 staat David Bowie, maar op kant 2 Dana Gillespie. Siera: ‘Totaal idioot natuurlijk, want Bowie werd natuurlijk veel bekender en Dana Gillespie is iedereen vergeten.’De verkoop begint zaterdag om 9 uur ’s ochtends. Maar om het te vieren is er bij Velvet Music in Leiden gratis ontbijt. Naar verwachting staan er dan al zo’n 60 tot 100 belangstellenden voor de deur. 'We hebben wel eens meegemaakt dat ze hier voor de deur hebben geslapen’, aldus Siera. ‘Sommige klanten kopen voor zo’n 200 euro aan elpees. Aan het eind van de ochtend zijn veel nieuwe releases al helemaal uitverkocht.’Record Store Day is voor Velvet Music misschien nog wel belangrijker dan Kerstmis; het is de dag dat de lokale platenwinkel in het zonnetje wordt gezet en er extra klanten op de been zijn. Het wordt bij de zaak in Leiden niet alleen gevierd met gratis ontbijt en speciaal gebrouwen bier, maar ook met live optredens. Zo zullen onder andere Hallo Venray en Blaudzun van de partij zijn.