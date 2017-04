Acht mensen aangehouden om drugshandel

GOUDA - In een onderzoek naar drugshandel heeft de politie woensdag acht verdachten uit Gouda en omgeving aangehouden en 22 panden doorzocht. Geen enkele arrestant mag geen contact hebben met de buitenwereld.

Sinds november doen de regionale recherche en de Goudse politie onderzoek naar handel in verdovende middelen. Dat leidde woensdag tot aanhoudingen en doorzoekingen. De verdachten zijn tussen de 22 en 50 jaar.Woningen en eetgelegenheden in Gouda, Boskoop, Alphen aan den Rijn, Gouderak, Moordrecht, Rotterdam en Capelle aan den IJssel werden doorzocht. Daarnaast zijn er nog drie aanhoudingen verricht voor het niet opvolgen van aanwijzingen of het plegen van verzet tegen de politie.Op basis van bevindingen van de politie en het Openbaar Ministerie bepalen de gemeenten of er maatregelen genomen moeten worden. Zo zouden er panden kunnen worden gesloten.