DEN HAAG - Er komt voorlopig geen Museum voor Vrede en Recht in Den Haag. Dat heeft de gemeente Den Haag donderdag bekendgemaakt. Volgens het college van burgemeester en wethouders is het financieel niet haalbaar.

Volgens de gemeente zou voor het museum een bijdrage van 22 miljoen euro moeten worden geleverd, maar zal er jaarlijks ook nog 1 miljoen euro moeten worden besteed om de exploitatie rond te krijgen. Daarnaast staat er al een grote investering in het Museumkwartier van Den Haag gepland. Het geld is er dus niet.In het coalitieakkoord is vastgelegd dat Den Haag met diverse plannen de economie en werkgelegenheid wil gaan stimuleren. Een Museum voor Vrede en Recht werd destijds als concreet voorbeeld genoemd.Humanity House, de initiatiefnemer van het nieuwe museum is teleurgesteld over het nieuws. Het museum zou opgaan in het nieuwe museum. ‘We betreuren dit', zegt directeur Lisette Mattaar. 'We geloven nog steeds in het plan. We hopen nu op een andere manier de inwoners en bezoekers van Den Haag te blijven betrekken bij vrede en recht.’Volgens Mattaar zou een deel van de kosten voor een nieuw museum uit andere bronnen kunnen komen. 'Maar de realiteit is dat een bijdrage van de gemeente noodzakelijk is om dit plan te kunnen realiseren.'