Club Magnum in Zoetermeer krijgt iedere dag 500 euro van burgemeester Aptroot

ZOETERMEER - Club Magnum in Zoetermeer wil weer open. De eigenaar heeft een maand na de sluiting in december 2015 een nieuwe vergunning aangevraagd, maar wacht nog steeds op een beslissing van de gemeente. De rechter heeft inmiddels een dwangsom van 500 euro per dag opgelegd aan de gemeente Zoetermeer.

Eind december 2015 werd club Magnum gesloten door burgemeester Aptroot en de vergunning werd ingetrokken. Volgens de burgemeester vonden er criminele activiteiten plaats in de uitgaansgelegenheid, maar club Magnum betwist dat: 'Ik werkte samen met een andere bv, die op naam stond van een persoon met een strafblad, daarom werd de club gesloten,' zegt Aydin, de manager van Magnum.De ondernemer besloot de banden met de desbetreffende persoon te verbreken en vroeg in januari 2016 een nieuwe vergunning aan, in de hoop snel weer open te kunnen. 'Voor het behandelen van zo'n vergunning heeft een gemeente drie maanden de tijd, we zijn nu bijna 1,5 jaar verder. Dat noem ik onbehoorlijk bestuur', zegt Jesse Nagtegaal, de advocaat van de eigenaar van club Magnum.Na verschillende procedures en bezwaren stapte de eigenaar van Magnum naar de rechter om een beslissing van de gemeente af te dwingen. De rechter deed op 29 maart uitspraak. De gemeente Zoetermeer moest binnen 14 dagen een beslissing nemen over de vergunning, gebeurde dat niet, dan volgde een dwangsom van 500 euro per dag.Daarnaast moet Zoetermeer een boete van 3.780 euro betalen, omdat de wettelijke termijn om de vergunningsaanvraag te behandelen overschreden is. En de gemeente moet opdraaien voor de proceskosten. Dat betekent dat Zoetermeer inmiddels 7.860 euro schuldig is aan de club. En daar komt iedere dag 500 euro bij.'Ik zit niet te wachten op dat geld, ik wil gewoon weten waar ik aan toe ben', zegt manager Aydin. 'De burgemeester heeft na de sluiting gezegd dat de eigenaar van club Magnum nooit meer een bedrijf mag leiden in Zoetermeer, maar dat is nergens op gebaseerd. Hij zoekt een stok om mee te slaan en probeert de boel zo lang mogelijk te rekken.'Een woordvoerder van burgemeester Aptroot bevestigt dat de rechtszaak tegen club Magnum over de vergunningsaanvraag verloren is. 'We betalen de proceskosten en een boete, maar geen dwangsom. De termijn die de rechter heeft gesteld, is volgens ons nog niet verlopen. We willen goed onderzoek doen naar de club en dat loopt nog.'Omroep West heeft de uitspraak van de rechter in handen en daaruit blijkt dat de termijn om te beslissen over de vergunning op 15 april afliep en dat de gemeente sinds die datum 500 euro per dag moet betalen aan club Magnum, met een maximum van 75.000 euro. Het geld is nog niet op de rekening van de uitgaansgelegenheid gestort.