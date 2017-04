ZZ Leiden halve finalist in play-offs eredivisie

LEIDEN - De basketbalheren van ZZ Leiden hebben de halve finale bereikt van de play offs in de eredivisie. De Leidenaren speelden in eigen huis het derde duel van de best-of-three in de kwartfinales tegen Apollo Amsterdam en wonnen ruim: 75-56.

De Amsterdammers hadden de eerste wedstrijd nipt gewonnen, maar ZZ Leiden trok de stand in het tweede duel weer gelijk door Apollo in Amsterdam te verslaan. Donderdagavond was de beslissende wedstrijd. De Leidenaren namen van het begin af een voorsprong en bouwden die langzaam uit.Bij de rust was het verschil negen punten, uiteindelijk werden het er negentien. Het is voor de Leidenaren het achtste seizoen op rij dat ze de halve finale halen. De tegenstander daarin is Landstede uit Zwolle, de eerste wedstrijd is aanstaande zondag.