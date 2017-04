Retourtje Barcelona op 1 liter benzine? Volgens de TU Delft kan het

DELFT - De TU Delft heeft donderdagmiddag een nieuw voertuig gepresenteerd: de Eco-runner VII. De auto is ontwikkeld door studenten die op 25 mei meedoen aan de Shell Eco-marathon in Londen. Ze hopen 3500 kilometer af te leggen op 1 liter benzine.

Volgens de universiteit behoort het kleine, futuristische wagentje tot de nieuwste generatie van extreem zuinige waterstofauto's. ‘Waterstof is een onderdeel van water dat uit elkaar is gehaald', zegt teammanager Paul Hulsman. 'Zodra je dat deel voegt bij zuurstof, ontstaat er een reactie en krijg je energie.'Om de wagen zo licht mogelijk te houden morgen alleen mensen van onder de 1.60 meter en met een gewicht van 50 kilo de auto besturen. De keuze viel daarom op twee dames. ‘Het is een race voor efficiëntie dus wij gaan voor het maximale’, vertelt Iris Chung, één van de coureurs.De Eco-marathon is geen snelheidswedstrijd, maar een parcours van 16 kilometer waarin de mate van zuinigheid wordt gemeten. De studenten willen aantonen dat ze met de Eco-runner VII een afstand van 3500 kilometer, ongeveer een retourtje Barcelona, kunnen rijden op 1 liter benzine. Als het ze lukt, hebben ze ook het wedstrijdrecord.Maar het belang van deze wagen is veel groter dan alleen een wedstrijdrecord. Het team hoopt hiermee aan te tonen dat in de huidige maatschappij meer nadruk gelegd moet worden op het verminderen van het energieverbruik en de CO2 uitstoot.