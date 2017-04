Filmpje opgedoken van schieten door politie

DEN HAAG - Op Facebook is een filmpje opgedoken van de Haagse politie die bij een arrestatie een verwarde man neerschiet. Dit gebeurde vorige week woensdag op het Hobbemaplein in Den Haag.

De politie was afgekomen op een melding dat er op het Hobbemaplein een man met een mes rondliep. Dat bleek inderdaad het geval te zijn. Volgens een politiewoordvoerder stelde de man zich dermate dreigend op in de richting van de agenten dat er besloten werd te schieten De hele stiuatie werd vanuit een woning aan het Hobbemaplein gefilmd. In de video is duidelijk te zien hoe de man in zijn onderbeen wordt geschoten door een politieagent, neervalt en rond rolt van de pijn. Ook hoor je de man 'Allahoe akbar' schreeuwen. Daarmee lijkt het eerdere verhaal van de politie overeen te komen.Waarom de man met een mes op straat rondliep is nog onduidelijk.