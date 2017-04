Brand in studentencomplex Den Haag; 21 woningen ontruimd

Brand Heemskerckstraat (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Den Haag heeft donderdagavond te maken met meerdere woningbranden. Aan de Asstraat brak brand uit in een meterkast van een studentencomplex. Hierbij kwam veel rook vrij. 21 woningen moesten worden ontruimd.

Een deel van de bewoners kon zelf hun woningen verlaten, anderen werden er door de politie uitgehaald. Een aantal studenten is door ambulancepersoneel nagekeken. Het is nog niet duidelijk hoeveel bewoners dezelfde avond alweer terug kunnen naar hun woning.



Aan de Heemskerckstraat ontstond rond 20.45 uur brand op de eerste etage van een woning. De bewoners van de woning waren niet thuis. De onder- en bovenburen wisten zichzelf in veiligheid te brengen.



Katten gered



De brandweer wist twee katten te redden uit het brandende huis. Ondanks dat de brand niet groot was, is er wel veel rookschade. Er wordt nog gekeken wanneer de bewoners hun woning weer in kunnen. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.



Ook in een woning aan de Nunspeetlaan in Den Haag was donderdagavond een brandje. Het vuur was hier snel gedoofd. Nadat er was geventileerd konden de bewoners hun huis weer in.