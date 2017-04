Coalitie Leidschendam-Voorburg gevallen, Gemeentebelangen stapt er uit na vertrek wethouder

Frank Rozenberg tijdens de raadsvergadering van donderdag (Foto: Adrey Caljé)

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Het college van B&W van Leidschendam-Voorburg is donderdagavond gevallen. Na een langdurig debat in de raad over de rol van wethouder Rozenberg bij de komst van een nieuwe supermarkt in Voorburg kwam de wethouder tot de conclusie dat hij niet voldoende steun voelt in de raad. Zijn partij, Gemeentebelangen, stapte daarop ook uit de coalitie. De overige wethouders blijven voorlopig wel aan.

De gemeenteraad hield donderdagavond een spoeddebat over de nieuwste ontwikkelingen rond de plannen voor een nieuwe supermarkt onder het viaduct van de A12 aan het eind van de Herenstraat in Voorburg. Daarbij was er veel kritiek op de handelwijze van wethouder Rozenberg van Gemeentebelangen. Hij zou zich onder druk hebben laten zetten door een projectontwikkelaar en een voorstel om de supermarkt tegen te houden, werden in een lokale krant en de Staatscourant gepubliceerd voordat de gemeenteraad daarover een besluit had genomen.



Rozenberg ontkende dat hij zich door de projectontwikkelaar onder druk heeft laten zetten. Over de vroegtijdige publicatie zei hij dat die per ongeluk al in gang was gezet, voor de gemeenteraad een besluit had genomen over de winkelplannen.



Kritiek van alle kanten



Tijdens de vergadering lieten de oppositiepartijen CDA en VVD weten een motie van wantrouwen te overwegen. Maar ook de coalitiegenoten D66 en PvdA hadden forse kritiek op de wethouder. Onduidelijk was of die partijen de motie van wantrouwen zouden steunen, maar tot een stemming kwam het niet. Na een korte schorsing trok Rozenberg zelf even na elf uur de conclusie dat hij beter kon opstappen.



Rozenberg nam nog wel de tijd om zijn ambtenaren te bedanken, en hij had nog één advies voor de raad en de achterblijvende wethouders over de nogal krap bemeten ruimte waar de gemeenteraad vergadert: 'Doe wat aan deze raadszaal.'



Coalitie valt



Na het vertrek van Rozenberg trok zijn fractie daar de consequentie uit: ook Gemeentebelangen hield het voor gezien. In de rest van de raad viel dat niet bij iedereen even goed. GroenLinks vroeg Gemeentebelangen er nog een nachtje over te slapen. De VVD wees er op dat het al de tweede keer is in drie jaar dat er een coalitie sneuvelt in Leidschendam-Voorburg.