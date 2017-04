Van Barneveld krijgt wedstrijd op verjaardag niet cadeau en gaat onderuit

Darter Raymond van Barneveld (foto: ANP)

DEN HAAG - Darter Raymond van Barneveld heeft geen verjaarscadeau gekregen van Michael van Gerwen. De Haagse darter verloor van zijn Brabantse concurrent in de premier league, het werd 7-2 voor Van Gerwen.

Van Barneveld viert donderdag zijn vijftigste verjaardag, maar een presentje zat er dus niet in. In de twaalfde ronde van de premier league darts in het Noord-Ierse Belfast kon Barney tot 2-2 mee met zijn tegenstander. Daarna ging Van Gerwen veel beter gooien en won hij vijf sets op rij.



Van Gerwen, de titelverdediger in de premier league, nam met de overwinning revanche voor de vorige onderlinge partij in de competitie, die Van Barneveld had gewonnen.