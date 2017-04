Studenten kunnen niet terug naar woningen na brand

Brand Asstraat (Foto:Regio15)

DEN HAAG - De bewoners van de achttien woningen in een studentencomplex aan de Asstraat in Den Haag kunnen donderdagnacht hun woning niet meer in. Door een brand in een meterkast hebben de woningen teveel rookschade. De meeste studenten lijken zelf een andere slaapplaats te hebben geregeld.





Tien studenten zijn vanwege het inademen van de rook nagekeken door ambulancepersoneel. Drie studenten zijn vervoerd naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.



Door de brand is ook de technische installatie in het hele complex uitgevallen. Daardoor is er in 110 woningen in het complex op dit moment geen elektriciteit en warm water. Er wordt gewerkt om dat probleem op te lossen.