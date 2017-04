Koningsspelen voor vijfde keer van start

Het thema van de spelen is deze keer 'feest'. In Katwijk doen dit jaar 1750 kinderen mee. Het evenement wordt gehouden op sportpark de Krom. De kinderen kunnen er onder meer voetballen, dansen en karate.Koning Willem-Alexander en koningin Máxima openen de spelen op basisschool De Vijfmaster in Veghel. De eerste Koningsspelen waren in 2013, toen Willem-Alexander werd ingehuldigd als koning. De organisatie van de Koningsspelen is in handen van de Cruyff Foundation en de Krajicek Foundation.