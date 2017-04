Lever je piratenspullen in voor piratenzomerkamp YMCA

YMCA houdt al zestig jaar zomerkampen voor kinderen.

DEN HAAG - Piraten-verkleedkleding, een oude schatkist of gouden munten... Als je thuis nog piratenspullen hebt liggen, zijn ze bij YMCA Zoetermeer heel erg welkom.

YMCA Zoetermeer wil er deze zomer voor het jaarlijks terugkerende vakantiekamp weer een feest van maken. Zestig kinderen uit onze regio vieren met YMCA vakantie in Apeldoorn. En elk jaar heeft het zomerkamp een ander thema. Dit jaar heeft de Christelijke vereniging gekozen voor piraten.



'Om de spellen, zoals het schatkistenspel en een piratenestafette en het kampterrein zo mooi mogelijk aan te kleden hebben we piratenspullen nodig. Dat geeft een echte piratenbelevenis en tovert een grote glimlach bij de kinderen', vertelt Justin - kampleiding van YMCA.



Dus heb je nog piratenspullen liggen, stuur ze op naar SuperDebby of breng ze langs bij SuperDebby op de Laan van 's Gravenmade 2 in Den Haag.



Ons volledige adres:

Laan van 's Gravenmade 2

Postbus 24025

2490 AA, Den Haag





