Steeds minder bloembollentelers, maar tulp floreert

REGIO - Het aantal bloembollentelers is de afgelopen jaren met 40 procent gedaald. Narcissen en gladiolen leveren in aan populariteit, terwijl de tulp floreert. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Sinds 2000 daalde het aantal telers van 2700 naar 1600. De kwekers die over zijn gebleven, zijn groter dan voorheen. Er is flink meer bollengrond bijgekomen (16 procent).Deze grond wordt vooral gebruikt voor het telen van tulpen. Meer dan de helft was vorig jaar bestemd voor de tulpenbollenteelt. Dit is 26 procent meer dan in 2000.De narcis en de gladiool legden het de afgelopen jaren af tegen de tulp. Zowel het aantal narcissen- en gladiolentelers daalde.