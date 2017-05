Donateurs gezocht voor Dierenvoedselbank Waddinxveen

De Dierenvoedselbank helpt de minima met dierenvoer voor hun huisdieren (Foto: ANP)

DEN HAAG - Voor mensen die leven van een minimuminkomen is vaak niet alleen de Voedselbank belangrijk, ook de Dierenvoedselbank. Daar kunnen ze terecht voor extra dierenvoer voor hun huisdier. Maar om die bank gevuld te hebben, zijn daar wel donateurs voor nodig.

Stichting Wie vult mijn bak helpt de huisdieren van de minima in ons land. 'Wij zijn een Dierenvoedselbank en proberen zoveel mogelijk huisdieren te helpen. Dit kan niet zonder hulp van donateurs', vertelt Barbara Geers van de Dierenvoedselbank in Waddinxveen.



De Dierenvoedselbank is vollledig afhankelijk van donaties. 'Vaak geven mensen katten- en hondenvoer, maar ook finaciele donaties zijn welkom. Vooral de vraag naar honden en kattenvoer is erg groot', zegt Barbara.



Ze schakelt SuperDebby in om meer donateurs te krijgen. 'Het aantal donateurs is nu op twee handen te tellen, terwijl we heel veel dieren willen helpen.'



Draag je de Dierenvoedselbank een warm hart toe? Laat het SuperDebby weten via superdebby@omroepwest.nl



Door: Redactie SuperDebby