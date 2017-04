Paspoort aanvragen? VVD maakt zich zorgen over lange wachttijden

DEN HAAG - De VVD in Den Haag maakt zich zorgen over lange wachttijden voor het aanvragen van nieuwe reisdocumenten. Dit jaar is er een piek in het aanvragen van paspoorten vanwege een wetswijziging in 2012.





Volgens de VVD levert dat in verschillende gemeenten een piek op in het aantal aanvragen waardoor de wachttijd voor nieuwe reisdocumenten oploopt.



'Wachttijden voorkomen'



De VVD wil dat de gemeente er alles aan doet om wachttijden te voorkomen zodat de dienstverlening 'goed, gemakkelijk en snel' is.



