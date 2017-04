Huizenprijzen Den Haag bijna net zo hoog als voor de crisis

DEN HAAG - De prijzen van koopwoningen in Den Haag zijn weer bijna terug op het niveau van 2008. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In dat jaar bereikte de huizenprijs het hoogste niveau.

Het prijsniveau in Den Haag ligt nog maar 0,3 procent onder de piek in 2008. Op het dieptepunt van de crisis in 2013 waren de huizen 19 procent minder waard dan in 2008. Overal in de Randstad zijn woningen duurder geworden.De huizenprijzen in Nederland stegen het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld 6,8 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat is de grootste toename sinds het tweede kwartaal van 2002. Vooral appartementen zijn fors in prijs gestegen; namelijk 10,3 procent.