In Westland komt bruin water uit de kraan: 'Heel vies'

MONSTER - In 's-Gravenzande en Monster kan vrijdagochtend bruin water uit de kraan komen. Dit komt door een lekkage, zegt een woorvoerder van waterbedrijf Evides. 'Het is niet schadelijk', zegt de woordvoerder.

Franck Winkel uit Monster stond vrijdagochtend vreemd te kijken toen er bruin water uit zijn kraan kwam. 'Het was heel vies', zegt hij. 'In mijn wasbak liggen een soort zandkorrels.'Toch hoeft hij zich geen zorgen te maken, benadrukt de woordvoerder van Evides. 'Het is niet erg. Het kan wel anders smaken. Maar als je het even doorspoelt is het snel weer helder.'Het water is bruin doordat het water door de lekkage snel door de leidingen is gaan stromen. 'Daardoor zijn deeltjes ijzer losgeraakt.'Monteurs zijn bezig het lek te dichten. Evides verwacht dat het probleem in de loop van de ochtend is opgelost. Op de hoogte blijven van de storing kan via waterstoring.nl