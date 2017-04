Voorbeschouwing Sparta - ADO: 'Bij een goed resultaat ben je veilig’

Den Haag - ADO Den Haag speelt zondag voor een ‘prijs’. Bij winst op Sparta kan de Haagse formatie zich officieel veilig spelen. ‘Het is een competitiewedstrijd waarin je iets kan afsluiten. Bij een goed resultaat heb je het eredivisieschap veiliggesteld, denk ik’, zegt Groenendijk tijdens zijn wekelijkse perspraatje.

https://twitter.com/JimvanderDeijl/status/855384141491306497

‘Dat was ons doel en dat kunnen we in speelronde 32 veiligstellen. Als we dat behalen, dan is dat een prijs. We komen in alle opzichten van ver. We hebben drie wedstrijden om die prijs te halen, ik ga de druk niet onnodig opvoeren’, aldus de trainer van ADO Den Haag.Vermoedelijke opstelling ADO Den Haag:[tweet: De ploeg van Groenendijk treft in Sparta een ploeg waar het de laatste weken onrustig is. ‘Ze verliezen vier wedstrijden op rij. Ik heb het gevoel dat ze daar niet helemaal op voorbereid waren, dat er een crisis zat aan te komen, maar ze hebben wel laten zien dat ze tegen Feyenoord (competitie) en PSV (beker) tot mooie dingen in staat zijn. Wij moeten ongelofelijk bij de les zijn.’Sparta treft aankomende zondag een ander ADO Den Haag dan eind december, toen de Haagse formatie met 1-0 wist te winnen. De ploeg van Groenendijk is ten opzichte van de eerste ontmoeting dit seizoen op negen plaatsen gewijzigd.Alleen Thomas Meissner (rechtercentrale verdediger) en Tyronne Ebuehi (rechtsback) stonden in de heenwedstrijd op dezelfde plaats. Wilfried Kanon (linksback) en Sheraldo Becker (linksbuiten) speelden wel mee, maar op een andere positie. Voor Ernestas Setkus, Tom Beugelsdijk, Achraf El Mahdioui, Tom Trybull, Hector Hevel, Ruben Schaken en Gervane Kastaneer is om diverse redenen geen plaats meer onder Fons Groenendijk.De wedstrijd tussen Sparta en ADO Den Haag is zondagmiddag vanaf 14.00 uur live te volgen op 89.3 FM Radio West. Het commentaar wordt gedaan door Jim van der Deijl en Bart Nolles.: Dennis HiglerADO Den Haag – Sparta Rotterdam 1-0Sparta Rotterdam - ADO Den Haag 0-0ADO Den Haag - Sparta Rotterdam 2-3ADO Den Haag - Sparta Rotterdam 1-2Sparta Rotterdam - ADO Den Haag 2-5ADO Den Haag - Sparta Rotterdam 2-4Sparta Rotterdam - ADO Den Haag 2-1