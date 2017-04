ADO Den Haag wil langer door met assistent-trainer Ekrem Kahya

DEN HAAG - ADO Den Haag hoopt op korte termijn het aflopende contract van assistent-trainer Ekrem Kahya te verlengen. Dat zegt technisch manager Jeffrey van As tegen Omroep West. ‘Voor Kahya ligt een contract voor twee seizoenen klaar’, aldus Van As.

Ook voor hoofdtrainer Fons Groenendijk en assistent-trainer Dirk Heesen ligt een contractverlenging klaar. Deze nieuwe verbintenis gaat in als ADO Den Haag zich weet te handhaven in de Eredivisie. Aankomend weekend kan de Haagse club zich in de uitwedstrijd tegen Sparta veilig spelen.Kahya werd in de winterstop van het seizoen 2012/2013 aangesteld als vervanger van assistent-trainer Wilfred van Leeuwen. Als speler van ADO Den Haag kwam hij 128 keer in actie. Daarin scoorde hij één keer.