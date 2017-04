Jonge eendjes verdwijnen; onderzoeker roept jouw hulp in

HAASTRECHT - Het gaat niet goed met de wilde eend. Sinds de jaren negentig is een derde van de populatie verdwenen. Erik Kleyheeg uit Haastrecht is onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Ecologie en wil weten hoe dit komt. Hij roept mensen op om hem te helpen.

'Er is eigenlijk geen verklaring voor het verdwijnen van de eenden. Het gaat al om zo’n 100.00 broedparen', aldus Kleyheeg. Kleyheeg zoekt het nu bij de eendenkuikens. 'Daar weten we weinig van. We weten niet wat er allemaal gebeurt in die fase van hun leven.'Bijna geen één jonge eend lijkt na de geboorte te blijven leven. 'En dat is dus niet de bedoeling', aldus de Haastrechter.Kleyheeg wil data verzamelen over de jonge eendjes. 'Ik vraag mensen om het te melden als ze eendenkuikens zien. Ik wil niet zo heel veel weten. Alleen de datum, de plaats, het aantal en de leeftijd van de eendenkuikens. Dat laatste kun je inschatten door middel van plaatjes op mijn website.'Wil je meehelpen met dit onderzoek dan kun je de waarneming melden op de site van de Kleyheeg of, voor leden, via waarneming.nl.