Islam Democraten na zwembadbrief: 'Doe aangifte tegen discriminatie'

(Illustratie: Islam Democraten)

DEN HAAG - De politieke partij Islam Democraten roept aanhangers op aangifte te doen tegen de ambtenaren die woensdag een brief stuurden over misstanden in het Zuiderpark zwembad. In die brief werd aangekaart dat groepen Marokkanen en Turken voor veel problemen zorgen in het zwembad en zelfs meisjes en vrouwen aanranden.





En verder: 'Het normaliseren van discriminatie en belediging aan het adres van moslims moet een halt toe worden geroepen middels wettelijke middelen. Wij roepen een ieder die zich beledigd of gediscrimineerd voelt aangifte te doen bij de politie.'



'De wereld op zijn kop'



De partij heeft op de pagina ook een link geplaatst met de tekst van de volledige schriftelijke aangifte die men uit zou kunnen printen. Islam Democraten vertelt er ook bij waar en hoe er aangifte gedaan moet worden.



Gemeenteraadslid Pieter Grinwis van ChristenUnie-SGP in Den Haag is het duidelijk niet eens met de actie van Islam Democraten. 'De wereld op z'n kop. CU-SGP steunt personeel en slachtoffers, niet de daders. Over de toon van debat en brief valt altijd te twisten, maar mag nooit reden zijn de feiten onder het tapijt te vegen.'



