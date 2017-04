Brand in wietkwekerij in Den Haag

DEN HAAG - Op de vierde etage van een appartementencomplex aan de Houtrustweg in Den Haag heeft vrijdagmorgen korte tijd brand gewoed. In het gebouw zit een hennepkwekerij, meldt de politie. Er zijn geen gewonden gevallen.

De politie heeft een 46-jarige man opgepakt. De Houtrustweg in de wijk Duindorp was enige tijd afgesloten voor verkeer.De brandweer zette een hoogwerker in om de brand te blussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.