'Westland straks het lelijkste industriegebied van Nederland'

WESTLAND - Genootschap Oud-Westland maakt zich zorgen over het landschap van het Westland en uit dat binnenkort bij de gemeenteraad. Het Westland is straks het lelijkste industriegebied van Nederland, waarschuwen zij.

Het Genootschap maakt zich zorgen over de ruimtelijke ordening. Er wordt volgens de club nauwelijks rekening gehouden met het landschap. Het karakteristieke, eeuwenoude eigen karakter van het Westland dreigt in snel tempo verloren te gaan.Het Genootschap ziet het als zijn taak om de noodklok te luiden. Het is vijf voor twaalf voor het oude Westland, waarschuwen zij.Ze schetsen het beeld dat het Westland vroeger een gebied was dat schilders aantrok vanwege het pittoreske karakter van de streek. Nu heeft het de reputatie gekregen van het lelijkste industriegebied van Nederland. 'Een Westlander die tien jaar geleden vertrok, kent zijn oude streek niet meer terug. En dat is niet in positieve zin', aldus het genootschap.'Met name het landschap moet het ontgelden. De duinen gelden als een van de favorieten van de Nederlandse toerist. In het Westland dreigen zij gebruikt te worden als bouwgrond. Denk aan Duingeest bij Monster en de plannen voor 1200 woningen nabij het Schelppad en de Madeweg.'Het Genootschap Oud-Westland zegt oog te hebben voor economische belangen van het Westland maar vraagt aandacht voor de landschappelijke ruïnering. 'Als wij geen oog hebben voor de historische wortels van het Westland dan kan de prijs van de vooruitgang wel eens te hoog zijn.'