Voortaan stoppen bij tramhalte 'Haagse Markt'

DEN HAAG - De Haagse tramhalte Hobbemaplein wordt vanaf 1 juli veranderd in Haagse Markt. De VVD in de Haagse gemeenteraad had hierom gevraagd. Volgens de partij is de Haagse Markt beter te vinden als de haltenaam wijzigt. Het college is het daarmee eens.





In antwoord op schriftelijke vragen laat het college weten dat er met vervoerder HTM is gesproken over de naamswijziging. Tegen betaling van de kosten is HTM bereid de informatie op de halte en in de tram aan te passen. Het is niet bekend hoeveel de naamswijziging gaat kosten.Ook onderzoekt het college of de bewegwijzering op de Haagse Markt verbeterd kan worden. Er wordt gedacht aan bijvoorbeeld informatieborden bij de ingangen. Ook wordt gedacht aan een digitale, interactieve marktkaart of een Haagse Markt-app.

