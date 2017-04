'Haagse politiemol' mag naar huis

Amine A. (midden) in de rechtszaal. (Illustratie: ANP)

DEN HAAG - Hij zat elf maanden in voorlopige hechtenis, maar nu mag de Haagse politiemol Amine A. naar huis. Hij mag de inhoudelijke behandeling van zijn zaak in vrijheid afwachten. De zaak is gepland voor eind september.





A. is een voormalig hoofdagent van de politie in Den Haag. Hij wordt ervan verdacht dat hij maandenlang tegen betaling in de systemen van de politie heeft gezocht naar informatie over hennepkwekerijen. Hij zou adressen van



LEES OOK: Politiemol verdacht van zeker twaalf 'ripdeals'

Amine A. moet wel zijn paspoort inleveren, zich melden bij de reclassering en hij mag geen contact hebben met andere verdachten in de zaak, liet de rechter weten.A. is een voormalig hoofdagent van de politie in Den Haag. Hij wordt ervan verdacht dat hij maandenlang tegen betaling in de systemen van de politie heeft gezocht naar informatie over hennepkwekerijen. Hij zou adressen van tientallen kwekerijen hebben doorgegeven aan zijn vriend Yassine H., die ook voor de rechter moet verschijnen. H. zou de kwekerijen hebben leeggehaald voordat de politie binnenviel.