Koude Koningsdag op komst: 'Bereid je voor op regen'

REGIO - Pak die oranje paraplu en regenjas vast uit de kast, want het kan tijdens Koningsdag gaan regenen. Volgens onze weerman Huub Mizee kan het weer nog alle kanten op gaan, maar wie naar de rommelmarkt gaat, moet voorbereid zijn op een paar druppels.

De kans op regen is momenteel groter dan de kans op veel zon, maar dat hoeft niet zoveel te betekenen. 'Het hoeft natuurlijk niet de hele dag te regenen. Een enkele bui kan ook', zegt Mizee.Wat wel al zeker is, is dat het koud wordt als de koning zijn verjaardag viert. 'Eigenlijk net zo koud als vorig jaar. Dat komt door de noordelijke lucht die over het land trekt.'