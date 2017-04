Kinderen met spierziekte maken zich op voor hun eerste wedstrijd

DEN HAAG - Ze hadden het nooit durven dromen: meedoen aan een hardloopwedstrijd terwijl je een spierziekte hebt en lopen al slecht gaat. Toch kan het bij HAAG Atletiek, waar kinderen sinds vorig jaar kunnen racerunnen. Zondag hebben ze hun eerste wedstrijd.

Sylvia Dingemans twijfelde geen moment toen de atletiekvereniging vorig jaar mei op zoek was naar vrijwilligers voor de nieuwe trainingen. 'Ook deze doelgroep moet een kans krijgen om te sporten, te zweten, met elkaar lol te hebben,' zegt Sylvia. 'Voor hun sociale leven is het heel goed; ze komen nu meer in contact met valide kinderen omdat die ook meetrainen.'Deze kinderen kunnen sporten door een speciaal soort fiets met een arm, -zit -en borststeun. Daardoor is het gewicht beter verdeeld en hebben de kinderen minder kracht nodig om toch vooruit te kunnen. 'Je zet ze op de fiets en ze kunnen opeens gaan en staan waar ze willen. Ze zijn vrij,' vertelt Sylvia enthousiast.Zondag is de eerste wedstrijd bij HAAG Atletiek. Er zal één kilometer worden meegerend met de Kids Run waar ook veertig valide kinderen mee doen en er is een 60 meter sprint tegen racerunners uit Rotterdam.