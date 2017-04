Wat is er gaande in zwembad Zuiderpark? Alle gebeurtenissen op een rij

DEN HAAG - Het Haagse zwembad Zuiderpark is de afgelopen dagen veel in het nieuws vanwege aanrandingen, mishandelingen en diefstal. Zie je door de bomen het bos niet meer? Hieronder alle gebeurtenissen op een rij.

Het verhaal begon bij een brief van medewerkers en oud-medewerkers van het zwembad. In de brief worden problemen met Turkse en Marokkaanse jongeren aangekaart en ook het management van het zwembad krijgt het te verduren.Veel (oud-)bezoekers van het zwembad herkenden zich in het verhaal. Ze reageerden op Facebook. Zo ook Sharon . Zij werd in het zwembad aangerand: 'Hij zoende me, greep me bij m'n keel en sloeg me op mijn kaak', zei ze.Donderdagmiddag kwam de Haagse gemeenteraad bijeen om te praten over de zaak. Veel partijen willen een zwemverbod voor jongeren die zich misdragen, maar dat is er volgens wethouder Rabin Baldewsingh al. Volgens hem is het beeld dat in de brief geschetst wordt 'niet juist'.Twee oud-werknemers van het zwembad nemen het op voor de huidige werknemers. De mensen die er nog werken, willen niet voor de camera verschijnen. 'Uit angst voor hun job. Uit angst voor hun toekomst ', zeggen de twee. Volgens de mannen is er sprake van 'ellenlang mismanagement', word je als werknemer bespuugd en zit het toilet onder de poep.Volgens wethouder Baldewsingh is er nog geen aangifte voor aanranding binnengekomen vanuit het zwembad. Wij belden de politie om te vragen of dat inderdaad zo is. Daarop kregen we tot dit moment geen antwoord. Volgens raadslid Pieter Grinwis 'gaapt er een grote kloof tussen strafbare feiten en aangiftes'. Hij pleit voor meer onderzoek zodat de waarheid boven tafel kan komen.Vrijdag liet de politieke partij Islam Democraten van zich horen. De partij roept aanhangers op om aangifte te doen tegen de ambtenaren die de brief stuurden. 'Wij roepen eenieder die zich beledigd of gediscrimineerd voelt aangifte te doen bij de politie.'De vraag is: waar komen deze problemen vandaan en wat gaan we eraan doen? Volgens Marianne Cense van Rutgers kan het taboe om thuis over seks te praten een rol spelen bij het gedrag van de jongeren. Groepsdruk kan ook een oorzaak zijn, zegt ze.Een oplossing ziet Cense in duidelijke maatregelen en gedragsregels vanuit het zwembad. Maar ook de ouders hebben een duidelijke rol. Cense: 'Een zwembad kan dat niet alleen doen. Een zwembad is een gelegenheid waarin mensen elkaar min of meer bloot zien. Voor jongeren in de puberteit is dat best spannend. Dan moet je van huis uit een bepaalde bagage hebben meekregen hoe je daarmee omgaat, hoe je elkaar met respect benadert.'Maar wat nou als dat niet gebeurt en niet lukt, wat kun je dan doen? Voorbeelden kunnen genomen worden uit het Hofbad in Den Haag Ypenburg en De Mirandabad in Amsterdam.In het Hofbad is er strengere controle met meerdere badmeesters en in het De Mirandabad in Amsterdam kun je alleen maar met een pasje naar binnen.