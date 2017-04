Dick Jol krijgt taakstraf voor mishandeling

DEN HAAG - Oud-scheidsrechter Dick Jol heeft een taakstraf van 150 uur gekregen voor mishandeling en bedreiging. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag bepaald.

Ook moet de Hagenaar een van de slachtoffers 250 euro smartengeld betalen. Drie mensen hebben eind 2015 aangifte gedaan tegen de voormalige voetbalscheidsrechter. De 61-jarige Jol heeft een buurman en zijn vriendin bedreigd en de vriendin mishandeld met een metalen steigerdeel van ruim 1,5 meter lang. Jol krijgt het in beslag genomen steigerdeel terug waarmee hij de vrouw had geslagen Op dezelfde dag zou hij ook iemand anders met een hakbijl hebben bedreigd in Wassenaar. Er was irritatie bij een timmerman omdat Jol en zijn broer hun auto op de oprit van een huis in Wassenaar zette, waar ze werkten.Tegen de voormalige scheidsrechter was 90 dagen gevangenisstraf geëist, waarvan 75 dagen voorwaardelijk, en een werkstraf van 180 uur. Jol had na zijn arrestatie al vijftien dagen in voorarrest gezeten. De reden dat de straf lager uitvalt, is onder meer omdat de rechtbank de mishandeling van de buurman niet bewezen acht, dat de feiten al lang geleden zijn en dat Jol na het incident twee maanden lang niet naar zijn eigen huis mocht. Ook had Jol na zijn arrestatie al vijftien dagen in voorarrest gezeten.Jol verklaarde tijdens de zitting twee weken geleden dat hij spijt heeft van hoe alles is gelopen. Het OM overweegt beroep aan te tekenen en laat weten het vonnis eerst te bestuderen.