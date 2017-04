Man stuurt dreigbrieven aan burgemeester: 12 weken celstraf

DEN HAAG - De man die burgemeester Arnoud Rodenburg van Midden-Delfland dreigbrieven stuurde, heeft een celstraf gekregen. De rechter legde de 58-jarige Maaslander vrijdag een celstraf van twaalf weken op, waarvan tien voorwaardelijk.

Rodenburg ontving na zijn herbenoeming als burgemeester twee anonieme dreigbrieven . Hierbij zat een foto van Rodenburg afgebeeld met een haai op de achtergrond. De 58-jarige man uit Maasland werd in juni vorig jaar opgepakt. Ook zou hij de weduwe van de gemeentesecretaris hebben gechanteerd en wethouder Annemiek de Goede-van Tiel per brief hebben uitgescholden.De bedreiger moet van de rechter ook verplicht worden behandeld voor zijn denkpatronen. Ook moet hij een schadevergoeding van 500 euro betalen aan de weduwe van de gechanteerde gemeentesecretaris.De straf is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie . Deze eiste twee weken geleden vier maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk.