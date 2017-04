Politie maakt jacht op illegale honden

GOUDA - In Gouda, Bodegraven en Reeuwijk worden de komende maand illegale honden opgespoord. Dit zijn honden waarover geen hondenbelasting wordt betaald. Een hondencontroleur gaat dan langs deuren en stelt de bewoners enkele vragen. Zo schat hij in of er honden op dat adres wonen die niet zijn ingeschreven.





Als de controleur vermoedt dat er illegale honden in het huis aanwezig zijn, dan laat hij een informatiebrief met een aangifteformulier hondenbelasting achter.





Voor elke eerste hond betaal je in Gouda 72,60 euro per jaar aan hondenbelasting. Voor elke volgende hond wordt dat 89,40 euro. Als je niet thuis bent tijdens deze controles maakt de controleur een beoordeling over het aanwezig zijn van honden.Als de controleur vermoedt dat er illegale honden in het huis aanwezig zijn, dan laat hij een informatiebrief met een aangifteformulier hondenbelasting achter.

