Examenstunttijd: de ene school heeft regels, de andere niet

REGIO - Eén dag in het jaar zijn de examenleerlingen de baas op hun middelbare school: tijdens de examenstunt. De leerlingen rennen verkleed als cowboy of dokter door de school en niks is te gek. Hoewel? Die examenstunts kunnen ook uit de hand lopen.

Zoals op het Haags Montessori Lyceum in Den Haag. Daar is nu waarschijnlijk geen examenstunt, omdat vorig jaar de school iets te veel op zijn kop is gezet volgens de receptioniste. Het bestuur was niet bereikbaar, maar op een video is te zien hoe de studenten de school kraken en deze vol borden en veiligheidslinten hangen.De regelgeving rond examenstunts is op iedere school anders. Op sommige scholen zijn zelfs helemaal geen regels. Zoals op het Erasmus College in Zoetermeer, waar naar eigen zeggen nooit iets mis gaat. Vrijdag heeft de stunt plaatsgevonden en hebben de eindexamenstudenten in en om school geslapen. Om 10.00 uur was de stunt voorbij en kon iedereen vakantie vieren.Juist omdat het er in eerdere jaren zo heftig aan toe ging, worden er nu veel meer regels aan de stunts verbonden. Zo ook door coördinator Remco Vogel van het Maerlant-Lyceum in Den Haag: 'Wij zijn de chaos graag voor. Wij organiseren de examenstunt mét de leerlingen. Zij mogen aangeven wat ze graag willen, en wij helpen daarin faciliteren. Hierdoor kunnen we nog enige controle houden.'De dag vóór de stunt is op het Maerlant-Lyceum een barbecue voor de leerlingen. 'Die avond mogen ze op school slapen met films en karaoke. Dat is eigenlijk het leukste gedeelte.' De dag erna mogen ze zelf aan de gang, maar de regel is volgens Vogel wel dat de lessen niet verstoord mogen worden.Heel af en toe wordt de politie bij een uit de hand gelopen stunt gebeld. Dit gebeurt als er dingen vernield worden of als er iets illegaals gebeurt. 'Die examenstunts zijn niet iets waar we ons zorgen over maken. Vooral de laatste jaren worden er goede afspraken gemaakt tussen scholen en leerlingen. Wij rukken alleen incidentieel uit', zegt een politiewoordvoerder.Zoals vorig jaar in Alphen aan de Rijn . Daar is de politie uitgerukt nadat een jongen met een vuurwapen was gesignaleerd in het park. Het bleek om een oud pistool te gaan dat bij zijn cowboykostuum hoorde voor zijn examenstunt. Het pistool is toen in beslag genomen.