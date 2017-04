‘Als wij ons zondag veilig spelen, ga ik dansen met de supporters’

Wilfried Kanon danst met supporters (foto: www.soccratesimages.com)

DEN HAAG - Het kan zondag een gezellige middag worden voor ADO Den Haag-speler Wilfried Kanon. De verdediger neemt het om 14.30 uur met ADO op tegen Sparta Rotterdam en kan bij een overwinning het lijfsbehoud veilig stellen. 'Wat ik doe als wij ons zondag veilig spelen? Dan ga ik dansen met de supporters. Eerst op het veld en daarna als we terugkomen bij het stadion', zegt de verdediger met een brede glimlach.

Of de Haagse eredivisionist zondag rond de klok van 15.45 uur veilig is, hangt ook af van Excelsior. Het scenario is simpel: Excelsior moet zaterdagavond winnen van NEC. ADO Den Haag moet dat een dag later van Sparta doen.



Als het daadwerkelijk zo loopt, dan kan de ploeg van Fons Groenendijk na zondag door zowel NEC, Sparta als Go Ahead Eagles niet meer ingehaald worden.



'Met behulp van God'



Het gevoel dat het zondag gaat lukken is aanwezig bij Kanon. ‘We zijn met een goede serie bezig’, zegt de Ivoriaan. ‘Als de instelling weer goed is, dan komt het met behulp van God goed.'



Door: Sportredactie