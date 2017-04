IN BEELD: Troosteloze lege winkelcentra

Leegstand in winkelcentrum New Babylon (Foto: Richard Mulder) Leegstand in winkelcentrum In de Boogaard (Foto: Richard Mulder) Leegstand in winkelcentrum Haagsche Bluf (Foto: Richard Mulder)

REGIO - Het is al jarenlang een probleem in veel steden en dorpen: lege winkelpanden. Onze fotograaf legde de troosteloosheid van deze leegstand vast. Hij fotografeerde lege panden in de Haagse winkelcentra Haagsche Bluf, New Babylon en het Rijswijkse In de Bogaard.

