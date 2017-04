Mmm... een lekkere baan bij bekroonde toko

Toko Sawa zoekt personeel (foto: ANP)

DEN HAAG - Toen in januari op Indoweb bekend werd dat de op één na beste toko van het land in Den Haag zit, werd de deur platgelopen bij Toko Sawa. Het personeel kan daarom wel wat hulp gebruiken.

De eigenaars van Toko Sawa aan de Frederik Hendriklaan in Den Haag gingen er vanuit dat het tijdelijke drukte zou zijn, maar de rijen blijven voor de deur staan. 'Met de zomer en daarmee het terrasjesseizoen voor de deur wordt het alleen maar drukker', zegt Audrey Doop van Toko Sawa.



Om alle klanten goed te kunnen blijven helpen, is de familie Doop hard op zoek naar personeel.



Heb je interesse? Mail naar superdebby@omroepwest.nl en wie weet kan jij of jouw (klein)kind bij Toko Sawa aan de slag.



