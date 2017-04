Bouwtekening van modelvliegtuig Pjerry 75 gezocht!

Bouwtekening van modelvliegtuig Pjerry 75 gezocht!

DEN HAAG - Coen Rijn uit Zoetermeer is druk op zoek naar een bouwtekening voor zijn modelvliegtuig. Hij is vroeger stuk gegaan en zou hem erg graag willen herbouwen. Maar Coen kan zijn tekening nergens meer vinden. Kun jij hem helpen aan een bouwtekening?

Coen Rijn heeft mooie herinneringen aan het modelvliegtuig waarmee hij ooit alle andere vliegtuigen 'er uit vloog'. Apetrots op zijn vliegtuig dus, maar het ging helaas stuk. Nu, zo'n 40 jaar later, zou hij het graag willen herbouwen, maar de tekening is nergens meer te vinden.



Het is een Pjerry 75 vliegtuigje. Voor de kenners: Het is klasse A1 en vrije vlucht. Het vliegtuigje had een spanwijdte van circa 80 centimeter. Op de foto staat een model wat er op lijkt, Coen heeft namelijk geen foto's meer. De vleugeltippen iets kleiner en ronder. De handleiding was toen in het Engels dus het model zal waarschijnlijk Engels of Amerikaans zijn.



Kun jij Coen helpen aan een bouwtekening van Pjerry 75? Mail naar superdebby@omroepwest.nl met tips!



Door: Redactie SuperDebby Correctie melden