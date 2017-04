Personeelsbijeenkomst in zwembad Zuiderpark na misstanden

Het zwembad Zuiderpark (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - In het Zuiderparkbad in Den Haag is vrijdagmiddag een personeelsbijeenkomst belegd. De gemeente Den Haag en het zwembadmanagement gaan in gesprek met het personeel over de anonieme brief van medewerkers en oud-medewerkers waarin staat dat jongeren het Zuiderparkbad terroriseren.





De medewerkers van het Zuiderparkbad die de bijeenkomst bezoeken zijn terughoudend en willen niet veel kwijt. Niet iedereen herkent zich in de brief, maar zegt dat er 'wel een kern van waarheid' in zit. Een medewerker die anoniem wil blijven onderschrijft de brief juist helemaal. 'Dit gebeurt hier precies zo', zegt hij. 'Ik heb meegemaakt dat ik iemand voor de politie in bedwang moest houden omdat de agent zelf naast mij lag te vechten. Ik wil dat niet meer en werk daarom niet meer 's avonds en in het weekend.'



Overdag geen last



Badgasten die overdag komen zwemmen zeggen weinig last te hebben van jongeren. 'Maar dan zijn ze er ook niet,' vertelt een bezoeker. 'Soms ben ik er weleens in de avond en dan is de sfeer anders, vervelender. Ze pakken gewoon je shampoo, zonder het te vragen. Dat hoort niet.'



LEES OOK: Islam Democraten na zwembadbrief: 'Doe aangifte tegen discriminatie'



De brief is deze week gestuurd aan de Haagse gemeenteraad. In de brief beschrijven de ondertekenaars dat vooral Marokkaanse en Turkse jongeren vernielingen aanrichten, geweld plegen en jonge meisjes aanranden De medewerkers van het Zuiderparkbad die de bijeenkomst bezoeken zijn terughoudend en willen niet veel kwijt. Niet iedereen herkent zich in de brief, maar zegt dat er 'wel een kern van waarheid' in zit. Een medewerker die anoniem wil blijven onderschrijft de brief juist helemaal. 'Dit gebeurt hier precies zo', zegt hij. 'Ik heb meegemaakt dat ik iemand voor de politie in bedwang moest houden omdat de agent zelf naast mij lag te vechten. Ik wil dat niet meer en werk daarom niet meer 's avonds en in het weekend.'Badgasten die overdag komen zwemmen zeggen weinig last te hebben van jongeren. 'Maar dan zijn ze er ook niet,' vertelt een bezoeker. 'Soms ben ik er weleens in de avond en dan is de sfeer anders, vervelender. Ze pakken gewoon je shampoo, zonder het te vragen. Dat hoort niet.'