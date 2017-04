René Pas ziet potentie in Rody de Boer als vervanger van Robert Zwinkels

DEN HAAG - Robert Zwinkels is door Fons Groenendijk na de trainerswissel aangewezen als eerste keeper van ADO Den Haag. Of hij dat ook volgend seizoen moet zijn, daar twijfelt oud-speler René Pas over. 'Je zult wel wat met de jongere jongens moeten gaan doen', vertelt de analist van onder andere Radio West Sport.

De 19-jarige Rody de Boer zou zo'n speler kunnen zijn. De doelman traint dagelijks mee met de selectie en speelt zijn wedstrijden in Jong ADO Den Haag. 'Ik hoor goede verhalen over hem. Het is wel een jongen die zich nog wat verder zal moeten ontwikkelen, maar daar is Zwinkels weer een uitstekend persoon voor om hem daarin te begeleiden.'Maar waarom zou je een in vorm verkerende Zwinkels niet gewoon laten staan? 'Hij zit al twaalf, dertien jaar bij ADO Den Haag en heeft inmiddels ook wel een leeftijd (33) bereikt, waarvan ik zou zeggen: het is mooi geweest', is de motivatie van Pas. 'Maar, ik ben wel echt bijzonder blij met hem dit seizoen, zeker.'Of ADO Den Haag zich volgens Pas zondag veiligspeelt, dat zie je hieronder. Verder gaat hij ook in op een eventuele verkoop van Mike Havenaar en de prestaties van Fons Groenendijk.