'Er is één dag dat we niet naar leraren hoeven te luisteren, en dat is vandaag!'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het is de laatste schooldag voor de meivakantie, maar voor sommige leerlingen hun laatste schooldag ooit. De examenkandidaten van het Groene Hart Lyceum in Alphen aan den Rijn vierden die laatste dag met de examenstunt. Ze mochten voor één dag de baas zijn in hun school.

De aula zat rond het middaguur goed vol. Bijna alle leerlingen en leraren van het Groene Hart hadden zich verzameld. De leraren moesten verschillende opdrachten doen van de scholieren, zoals een parcours lopen met een sinaasappel tussen het hoofd.Kim Zwaan, leerling 6vwo: 'We doen dit eigenlijk omdat we al vijf of zes jaar lang naar de leraren moeten luisteren en er is één dag in je hele schoolleven waarbij dat niet hoeft .. en dat is vandaag!'. En daar maakten de leerlingen gulzig gebruik van. Zelfs de directrice moest het ontgelden. Samen met een collega moest zij 'Time of my life' zingen.Op 10 mei beginnen de eindexamens. Nu de lessen voorbij zijn, gaan de studenten hier voor leren. Jim Pauwels, leerling uit 5 havo, heeft er alle vertrouwen in: 'Ben nog niet begonnen met leren, maar ik sta er qua cijfers heel goed voor. Vandaag laatste dagje feesten en dan leren.'