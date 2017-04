Eis: 2 jaar cel voor 'zinloos geweld in zuiverste vorm'

Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

LEIDEN - Het Openbaar Ministerie heeft drie jaar cel geëist tegen een 27-jarige man die op 5 november vorig jaar in Leiden twee broers neer heeft geslagen. Van de straf is één jaar voorwaardelijk. Het was zinloos geweld 'in de zuiverste, maar ook lelijkste vorm', schrijft het OM.





Het OM vindt het ook een probleem dat de verdachte zomaar 'uit elkaar kan ploffen' als hij alcohol heeft gedronken. Daarom legt het OM ook verplichte behandeling op.



Niet normaal functioneren



Beide broers kunnen tot op de dag van vandaag nog niet normaal functioneren bij de dagelijkse dingen. Bijvoorbeeld werken, muziek maken, studeren, sporten, gewoon plezier maken. Het OM: 'Waarschijnlijk zal er op den duur volledig herstel optreden, maar wanneer dat zal zijn is nu nog niet duidelijk. Tot die tijd zullen beide broers het zeer rustig aan moeten doen.'



LEES OOK: Slachtoffer zinloos geweld in de watten gelegd door Zoetermeerse ondernemers

De twee broers werden volgens het OM zonder aanleiding neergeslagen in het centrum van de stad. Dat gebeurde rond half twee in de nacht. Het OM verdenkt de verdachte van mishandeling en poging tot doodslag. Hij zou de tweede broer meerdere keren tegen zijn hoofd getrapt hebben.Het OM vindt het ook een probleem dat de verdachte zomaar 'uit elkaar kan ploffen' als hij alcohol heeft gedronken. Daarom legt het OM ook verplichte behandeling op.Beide broers kunnen tot op de dag van vandaag nog niet normaal functioneren bij de dagelijkse dingen. Bijvoorbeeld werken, muziek maken, studeren, sporten, gewoon plezier maken. Het OM: 'Waarschijnlijk zal er op den duur volledig herstel optreden, maar wanneer dat zal zijn is nu nog niet duidelijk. Tot die tijd zullen beide broers het zeer rustig aan moeten doen.'