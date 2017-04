Adempauze in Leidschendam-Voorburg: in mei gesprekken over collegecrisis

Leidschendam-Voorburg - De politiek van Leidschendam-Voorburg neemt even adempauze om tot rust te komen. De partijen gaan pas begin mei met elkaar praten over de gevolgen van de collegecrisis van donderdagavond. Ze gaan dan onderzoeken of het huidige bestuur kan worden gerepareerd, of dat er andere varianten mogelijk zijn.

Voor de tweede keer in tweeënhalf jaar is er een bestuurlijke crisis in de gemeente . In december 2015 stapte VVD-wethouder Heleen Mijdam op nadat Gemeentebelangen verklaarde niet meer samen te willen werken met de liberalen. De VVD werd vervolgens ingeruild voor de PvdA en GroenLinks Afgelopen week ontstond een nieuwe crisis, toen bleek dat wethouder Frank Rozenberg van Gemeentebelangen onder vuur kwam te liggen vanwege zijn plannen voor het vernieuwen van het centrum van Voorburg. Hij had nog vertrouwelijke informatie in de media laten publiceren en zou wel erg zijn opgekomen voor de belangen van een projectontwikkelaar, vond de gemeenteraad.De wethouder bood zijn excuses aan voor het vroegtijdig vrijgeven van de informatie en ontkende te stelligste dat hij zijn oren had laten hangen naar de ontwikkelaar. Toch kon hij de raad niet overtuigen. Oppositiepartijen VVD, CDA en fractie Hohage hadden al aangekondigd een motie van wantrouwen in te zullen dienen. En als Rozenberg niet zelf was opgestapt, zouden ook coalitiepartijen D66 en PvdA die hebben gesteund.De traditie is dat de grootste partij het initiatief neemt bij dit soort gesprekken en dat is Gemeentebelangen. Raadslid Hans Peter Klazenga van die partij zegt dat de fracties hebben afgesproken dat ze nu even pauze nemen om het stof te laten neerslaan en vervolgens begin mei gaan praten.Volgens hem is Gemeentebelangen bereid om weer in de coalitie te stappen. Maar wel op één voorwaarde: dan moet ook Frank Rozenberg weer terug als wethouder. ‘Dat is het verhaal. Wij hebben altijd gezegd: wij steunen onze wethouder door dik en door dun. ‘Maar er zijn meer opties. Tijdens de raadsvergadering van donderdag opperde D66-fractieleider Stefan van de Griendt om een minderheidscollege te gaan vormen. Dat zou dan voor ieder plan op zoek moeten gaan naar politieke steun in de raad. De PvdA noemt dat een serieuze optie, zegt fractieleider Marjan van Giezen. ‘Uiteindelijk bepaalt de meerderheid welk besluit je neemt. En dan zullen we gewoon per keer die meerderheid moeten zoeken. Het gaat erom dat we het samen met de raad doen. Ik ben ervan overtuigd dat we er dan best wel uitkomen.’De VVD, nog aan het wennen in de oppositie, wijst vooral naar Gemeentebelangen. Dat is de grootste partij en die zou het voortouw moeten nemen, aldus fractieleider Astrid van Eekelen. Zij wijst er ook op dat het voor haar partij niet eenvoudig is om een wethouder te gaan leveren. Want dat zou er ook weer opnieuw moeten worden onderhandeld over het collegeprogramma. Dit terwijl er al over een jaar weer gemeenteraadsverkiezingen zijn.