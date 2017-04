'Googlecaravan' in Den Haag voor vragen over privacy

De Google privacy caravan. Foto: Omroep West

DEN HAAG - Ziet Google wat ik zie? Wat blijft er bewaard van waar ik naar zoek? En waarom lijken adverteerders precies te weten wat ik wil? Er is veel onduidelijk over privacy en daarom ging Google de afgelopen vijf weken op pad om antwoord op te geven op jouw vragen. Vrijdag was het bedrijf op hun eindbestemming in de Grote Marktstraat in Den Haag.





De privacycheck ging onder andere over wat adverteerders van jouw zoektermen mogen zien. 'Het is niet zo dat je advertenties helemaal kunt uitzetten,' legt Google-manager Rachid Finge uit, 'maar dat de advertenties aan jou algemener worden en dus niet kunnen worden afgestemd op wat jij opzoekt.'





Een ouderwetse caravan is omgetoverd tot een bron van informatie over technologie en privacy. Hiermee trok het team van Google door de grote en kleine steden van Nederland. En met succes. In de eerste vier weken deden 280.000 mensen hier een check en gingen weg met de door hun gewenste privacyinstellingen. 'Ik wist niet eens dat sommige opties bestonden,' zegt een bezoeker.