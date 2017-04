NOORDWIJK - Aan de Northgodreef in Noordwijk woedt op dit moment brand. Het gaat om de voormalige manage Meeuwenoord.

Volgens de brandweer is er niemand in het leegstaande pand aanwezig.In januari 2016 was er ook brand bij de manege. Toen kwam er asbest vrij en werd een deel van het duin afgesloten.